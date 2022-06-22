Piyasaların gözü veliaht prens Muhammed bin Selman'ın Türkiye ziyaretinde: Dolar ne kadar oldu? (22 Haziran 2022)

22 Haziran 2022 Çarşamba, 09:15

Türkiye ekonomisinin enerji başta olmak üzere artan döviz ihtiyacının nasıl karşılayacağı ve mevcut kur ile ekonomi politikalarının sürdürülebilirliği piyasalarda sorgulanmaya devam ediliyor. Bu kapsamda Selman'ın ziyaretinin yeni bir döviz girdisi yaratıp yaratmayacağı izlenecek.

Bankacılar TCMB rezervlerindeki düşüşün devam ettiğini, yeni döviz kaynağı ihtiyacının ise her geçen gün arttığına dikkat çekiyorlar.

TCMB tarafından yayımlanan haftalık verilere göre son sekiz haftanın yedisinde gerileyen net uluslararası rezervler 10 Haziran itibarıyla 8.15 milyar dolara inmişti. Bankacıların yaptığı hesaplamaya göre net rezerv 17 Haziran'da 7 milyar dolara doğru gerileyerek 20 yılın en düşük seviyesini görecek.

Yatırımcılar ayrıca Temmuz ayı toplantısında 75 baz puan daha faiz artırımı yapılıp yapılmayacağına dair ipuçları için Fed Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi'nde bugün ve yarın yapacağı konuşmayı izleyecekler.

TCMB YARIN FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

İç gündemde ise bugün başlayan ve yarın sonuçları açıklanacak Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı da takip edilecek gelişmeler arasında. Küresel faiz artışları ve Mayıs ayında yüzde 73'ü aşan enflasyonun gelecek aylarda yükselişini sürdürmesinin beklenmesine rağmen TCMB'nin bu haftaki toplantısında politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor.

Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman bugün Türkiye'yi ziyaret edecek. Piyasalar yeni döviz kaynağı sağlanıp sağlanamayacağı ve sağlanırsa tutarın ne olacağını ve ne vadede bunun gerçekleşeceğini yakından takip ediliyor. Bu kapsamda TCMB'nin olası bir swap anlaşması da takip edilen konular arasında.

Reuters'a ziyaret hakkında daha önceden bilgi veren üst düzey bir yetkili, "Yeni bir döneme başlanacak ve tam normalleşme olacak. Ziyaret kapsamında enerji, ekonomi, güvenlik alanında bazı anlaşmalar imzalanacak" demişti.

TL'NİN ARALIKSIZ DEVAM EDEN DEĞER KAYBI

Geçen yıl gevşeme döngüsünün tetiklediği kur krizi TL'nin 2021'de dolar karşısındaki kayıplarını yüzde 44 seviyesine taşımış, bu da artan ithalat fiyatları sebebiyle enflasyonu körüklemişti.

Geçen yılki kayıpların üzerine TL yüzde 14'ü Nisan'dan beri olmak üzere yıl başından bu yana dolar karşısında yüzde 24 daha değer kaybetti.

Dolar/TL bu hafta illikit piyasada 17.5425'e kadar yükselerek 20 Aralık'tan beri yeni en yüksek seviyeyi gördü. Kur şu dakikalarda 17.3548 seviyesinde.

Türkiye'nin beş yıllık CDS'leri geçen hafta 844 baz puana (bp) yaklaştıktan sonra son 2 gündür sınırlı geriledi. CDS dün günü 797/817 seviyesinden tamamladı.

NATO'nun önümüzdeki haftaki zirvesi, Türkiye'nin Batı ile ilişkileri, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler, TCMB'nin devam eden tahvil adımları ile en geç Haziran 2023'te gerçekleşecek seçimler piyasada takip edilen diğer gelişmelerden başlıcaları.