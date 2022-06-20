Engelli yurttaşa kur darbesi: Tekerlekli sandalye fiyatlarını dolar/TL kuru vurdu

20 Haziran 2022 Pazartesi, 13:22

Yaşlılar, engelliler ya da geçici olarak sakatlık geçiren yurttaşların hayatlarını kolaylaştırmak adına önemli bir yere sahip olan tekerlekli sandalyeler teknolojik gelişmelerin etkisi ile birçok farklı modele ve geniş bir fiyat aralığına sahip.

Doların TL karşısındaki değer kazancı sürerken dolara endeksli olan tıbbi malzemelerin fiyatları da hızla artıyor. Diğer bir yandan Türkiye’nin pek çok üründe olduğu gibi tekerlekli sandalyede de dışa bağımlı olmasının bir sonucu olarak yurt dışından gelen ürünlerin lojistik maliyetinin artması fiyatları doğrudan etkiliyor.

Her geçen gün yurttaşların bu ürünlere ulaşması zorlaşırken medikal esnafları yurttaşlardan ürünlerin çok pahalı olduğuna dair şikayetler aldığını ifade ediyorlar.

EN UCUZ SANDALYE ASGARİ ÜCRETİN YARISI

İstanbul Şişli’de medikal esnafı olan Fatih Akın’ın aktardığına göre; İstanbul'da şu an en ucuz sandalye 2 bin TL'ye satılırken en pahalı modeller 100 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Ortalama bir gelire sahip yurttaşların tercih ettiği sandalyelerin fiyatları ise 2 bin 500-3 bin lira bandında değişiyor.

Fatih Akın’ın aktardıklarına paralel olarak İstanbul Fatih’te medikal esnafı olan Erdi Arslan da ortalama işe yarayacak bir sandalyenin 2 bin 500- 3 bin lira olduğunu, ortalama bir akülü araba fiyatının ise 6 bin ile 15 bin arasında değiştiğini ancak özellikler arttıkça bu miktarın arttığını ifade etti.

2 YILLIK FİYAT ARTIŞI YÜZDE 500’Ü AŞTI

Tekerlekli sandalyelerin fiyatlarının dolar bazında belirlendiğine değinen medikal dükkânı sahibi Fatih Akın, Covid-19’dan önce 400 TL olan manuel bir tekerlekli sandalye fiyatının şu anda 2500 TL'ye çıktığını aktarırken, diğer bir medikal esnafı Erdi Arslan ise bir yıl içerisinde oluşan fiyat farkına değindi.

Arslan, ürünlerin ithal olması nedeniyle dolar kuru ve lojistik maliyetlerindeki artışın doğrudan fiyatları etkilediğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Bir yıl içerisinde yüzde 100 fiyat artışı yaşandı. Geçen sene 900 lira olan bir sandalye şu anda 1800 liradan satılıyor. Ki bahsettiğimiz bu sandalye en basit en ucuz sandalye.”

VARLIĞI HİSSEDİLMEYEN ‘SGK’

Dolar kuru artar artmaz değişen fiyatlar yurttaşın omzunda yük olmaya devam ederken yurttaşlar ne SGK’li olmanın avantajını ne de SGK’nin varlığını hissediyor.

SGK manuel bir sandalye için ortalama 550-650 TL arasındaki miktarı karşılarken fiyatı 15 bin lirayı bulan ortalama bir akülü araba için ise 2 bin- 2 bin 500 lira arasındaki bir miktarı karşılıyor.

Bu durumda enflasyonun yüzde 73,50 olarak açıklandığı Türkiye'de kurun da etkisi ile tekerlekli sandalyeye en az yüzde 100 zam gelirken SGK manuel ve akülü sandalyelerde ortalama yüzde 15 civarında bir ödemeyi karşılıyor.

MEDİKALCİLER SGK ÜZERİNDEN SATIŞ YAPMAK İSTEMİYOR

Yurttaşlar, hastaneler tarafından yazılan raporlar ile tekerlekli sandalyeye ulaşmak için SGK'den faydalanma hakkına sahipken pek çok medikal esnafı SGK üzerinden satış yapmak istemiyor.

Hastaneler tarafından yazılan raporların çoğu zaman hatalı ya da eksik olduğunu vurgulayan medikal esnafı Fatih Akın, medikalcilerin SGK'dan faydalanan hastalar için SGK'den ödeme aldığını fakat SGK'nin sürekli olarak hastanelerden yazılan raporlardaki eksiklikleri öne sürerek medikalcilere eksik ödeme yaptığını dile getirdi.

SGK ve hastanelerden kaynaklı ekonomik zarar uğrayan medikalciler ise nakit satış yapmayı tercih ettiği için, yurtaşlar kendi imkânları ile nakit yoluyla satın alma işlemini yapıyorlar.