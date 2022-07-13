Alkolde zam sinyali! Başkan Özgür Aybaş zam oranı ve tarih verdi

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 00:00

Asgari ücret zammının ardından ürünlere gelen zamların ardı arkası kesilmiyor.

Bir zam haberi deTürkiye Tekel Bayiler Platformu Kurucusu Özgür Aybaş'tan geldi.

Aybaş, Twitter hesabından yapığı paylaşımında bira ve yüksek oranlı içkilere zam yapılacağını duyurdu.

ZAM ORANI VE TARİH VERDİ

Aybaş, ithal grup içkilere yüzde 20-25 arası zam geleceğine, rakı ve vodka grubuna ise yüzde 4-5 arasında zam geleceğine dair bir söylenti olduğunu paylaştı.