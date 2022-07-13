Alkolde zam sinyali! Başkan Özgür Aybaş zam oranı ve tarih verdi
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından bira ve yüksek alkollü içkilere gelecek zam oranını ve tarihi açıkladı.
Asgari ücret zammının ardından ürünlere gelen zamların ardı arkası kesilmiyor.
Bir zam haberi deTürkiye Tekel Bayiler Platformu Kurucusu Özgür Aybaş'tan geldi.
Aybaş, Twitter hesabından yapığı paylaşımında bira ve yüksek oranlı içkilere zam yapılacağını duyurdu.
ZAM ORANI VE TARİH VERDİ
Aybaş, ithal grup içkilere yüzde 20-25 arası zam geleceğine, rakı ve vodka grubuna ise yüzde 4-5 arasında zam geleceğine dair bir söylenti olduğunu paylaştı.
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