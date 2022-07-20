Platform Başkanı duyurdu: Purolara da zam geldi!

Tütün mamulü olan purolara yüzde 30 oranında zam yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2022 Çarşamba, 09:55
Platform Başkanı duyurdu: Purolara da zam geldi!
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Tütün ürünlerine art arda zam gelmeye devam ediyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, tütün mamulü olan purolara yüzde 30 zam geldiğini duyurdu. 

Geçtiğimiz haftalarda da bazı tütün ürünlerine son zam ile birlikte gelen zamlar toplam 10 TL'ye çıkmıştı.

Dündar'ın Twitter hesabında paylaştığı liste şöyle:

 

 


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