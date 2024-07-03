Polibak, 7. BOPP Hattı ile Avrupa'nın devleriyle yarışıyor

Yayınlanma: 03.07.2024 - 07:00

Güncelleme: 03.07.2024 - 13:07

Bakioğlu Holding, ambalaj sektöründe yeni bir başarıya daha imza attı. Geçen ay faaliyetlerine başlayan Bakioğlu Holding Ambalaj Grubu Şirketleri’nden Polibak Plastik Film’in 7. BOPP Hattı ve 9. Metalize Ünitesi kapasiteyle, Avrupa’nın en büyük ikinci kapasitesi konumuna geldi.

Polibak Yönetim Kurulu Başkanı Enver Bakioğlu, “Bakioğlu Holding'in bugüne kadar gerçekleştirdiği en kapsamlı ve en büyük yatırım projesi olan 6. BOPP Hattından sonra, 3 katlı ve 10,4 metre genişliğindeki 7. BOPP Hat yatırımı sayesinde Polibak’ın yıllık 197 bin tonluk kapasiteyle, Avrupa’nın en büyük ikinci kapasitesi konumuna ulaştı” dedi ve ülke ekonomisine sağladıkları katkıdan büyük gurur duyduklarının altını çizdi.

Hem Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu hem de Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı arasında yer alan Polibak, 2023 senesinde devreye aldığı CPP Hattı yatırımıyla da yüzde 100 geri dönüştürülebilir film yapılarını geliştirerek ve GES projelerine alan açarak sürdürülebilirlik odağıyla önemli girişimlere imza atmaya devam ediyor.