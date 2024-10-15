Polonez işçileri 'boykot' eylemlerine başladı

Sendikalaştıkları için işten atılan Polonez işçileri, Cevahir AVM önünde yaptığı eylemle boykot çağrısı yaptı.

Polonez işçileri 'boykot' eylemlerine başladı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.10.2024 - 13:12

İstanbul Çatalca'da bulunan Polonez işlenmiş gıda fabrikasında çalışan Tekgıda-İş Sendikası üyesi 146 işçi, sendika üyelikleri nedeniyle işten çıkarıldı.

İşçilerin hukuksuz işten atmalara karşı başlattığı direniş bugün itibariyle 88'inci gününde.

İşçiler, direniş eylemlerini bugün İastanbul'un çeşitli noktalarına taşıdı. Bunlardan birisi de Cevahir AVM önü oldu. 

Eylem alanında "Ürdünlü Polonez şirketi sendikaya üye olduğu için işten attığı 146 işçiyi geri alana kadar boykot" yazılı pankart taşıyan işçiler, seslerini duymayan firma yönetimine karşı tüm halkı Polonez ürünlerini boykot etmeye çağırdı. 

 


Etiketler: #Polonez #Tek Gıda İş Sendikası #cevahir

İlgili Haberler

DİSK'e bağlı sendikalar ve Polonez direnişçilerinden İsrail'e karşı eylem: 'Siyonist İsrail Lübnan’dan defol'

DİSK'e bağlı sendikalar ve Polonez direnişçilerinden İsrail'e karşı eylem: 'Siyonist İsrail Lübnan’dan defol'
Polonez işçilerine Cemal Enginyurt ve Sera Kadıgil’den destek: 'Öyle bir düzendeyiz ki bir komünistle yan yana işçi direnişi nasip oldu'

Polonez işçilerine Cemal Enginyurt ve Sera Kadıgil’den destek: 'Öyle bir düzendeyiz ki bir komünistle yan yana işçi direnişi nasip oldu'
Sol Feminist Hareket'ten Polonez işçilerine ziyaret

Sol Feminist Hareket'ten Polonez işçilerine ziyaret
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler