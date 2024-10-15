Polonez işçileri 'boykot' eylemlerine başladı

Yayınlanma: 15.10.2024 - 13:12

Güncelleme: 15.10.2024 - 13:26

İstanbul Çatalca'da bulunan Polonez işlenmiş gıda fabrikasında çalışan Tekgıda-İş Sendikası üyesi 146 işçi, sendika üyelikleri nedeniyle işten çıkarıldı.

İşçilerin hukuksuz işten atmalara karşı başlattığı direniş bugün itibariyle 88'inci gününde.

İşçiler, direniş eylemlerini bugün İastanbul'un çeşitli noktalarına taşıdı. Bunlardan birisi de Cevahir AVM önü oldu.

Eylem alanında "Ürdünlü Polonez şirketi sendikaya üye olduğu için işten attığı 146 işçiyi geri alana kadar boykot" yazılı pankart taşıyan işçiler, seslerini duymayan firma yönetimine karşı tüm halkı Polonez ürünlerini boykot etmeye çağırdı.