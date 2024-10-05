Sol Feminist Hareket'ten Polonez işçilerine ziyaret

Sol Feminist Hareket, sendikal direnişlerinin 78'inci gününde olan Polonez işçilerine dayanışma ziyaretinde bulundu.

Sol Feminist Hareket'ten Polonez işçilerine ziyaret
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2024 - 17:22

Sol Feminist Hareket, Polonez işçilerinin Çatalca'da bulunan direniş alanını ziyaret etti. Kadınlar alana "yaşasın kadın dayanışması, yaşasın sınıf dayanışması" yazan pankartla girdi.

"Zafer direnen emekçinin olacak, Polonez'e sendika girecek" sloganları atıldı. 78'inci gününü geride bırakan direnişin ilk gününden itibaren ön saflarda mücadele eden Polonez işçisi kadınlar Sol Feminist Hareket'ten kadınları girişte karşıladı. Polonez işçileri dayanışmayı vurgulayarak "Sizi gördükçe güçlü hissediyoruz. Bizi yenemeyeceklerini biliyoruz. Biz kazanmasak da kazanacağız. Yaşasın kadın dayanışması" ifadelerini kullandı.

Sol Feminist Hareket'ten kadınlar ise Polonez direnişinin tüm işçi sınıfına ve kadın mücadelesine güç verdiğini hatırlatarak şöyle konuştu: "Onlar saraylarda villalarda yaşıyor. Bizi açlığa mahkûm ediyorlar. Hakkını isteyen işten atılıyor. Onların çocukları özel okullarda bizimkiler okulda hijyen sorunuyla boğuşuyor. Bu düzene itirazımız var. Polonez işçileri direnişin simgesi oldu. Mutlaka kazanacaklar."


Etiketler: #Sol Feminist Hareket #Polonez

İlgili Haberler

Polonez işçilerine Cemal Enginyurt ve Sera Kadıgil’den destek: 'Öyle bir düzendeyiz ki bir komünistle yan yana işçi direnişi nasip oldu'

Polonez işçilerine Cemal Enginyurt ve Sera Kadıgil’den destek: 'Öyle bir düzendeyiz ki bir komünistle yan yana işçi direnişi nasip oldu'
Polonez işçilerine bu kez Çatalca Müftüsü, 'Böyle hak aranmaz' diyerek müdahale etti

Polonez işçilerine bu kez Çatalca Müftüsü, 'Böyle hak aranmaz' diyerek müdahale etti
Polonez işçilerinden ters kelepçeli protesto

Polonez işçilerinden ters kelepçeli protesto
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler