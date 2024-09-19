Polonez işçilerine bu kez Çatalca Müftüsü, 'Böyle hak aranmaz' diyerek müdahale etti

Yayınlanma: 19.09.2024 - 14:30

Güncelleme: 19.09.2024 - 14:57

TEK GIDA-İŞ sendikasına üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan Polonez fabrikası işçileri, iki aydan fazla süredir eylem yapıyor. İşçiler, önce biber gazlı müdahale ile fabrikanın önünden uzaklaştırılmaya çalışılmış, ardından polis tarafından ters kelepçeli sert müdahaleye maruz kalmış ve gözaltına alınmıştı. İfadeleri tamamlandıktan sonra serbest bırakılan işçiler, fabrika önündeki eylem alanlarına geri dönmek için bu kez Çatalca Kaymakamlığı önünde eylem başlattı ve anayasal haklarının uygulanmasını talep ediyor.

"BÖYLE HAK ARANMAZ"

Kaymakamlık önünde 24 saat nöbet tutan işçilere bu sabah Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu müdahale etti. Müftü, işçilerin gürültü yaptığını belirterek "Böyle hak aranmaz" dedi ve işçilerle tartıştı. Olayı görüntülemeye çalışan bir işçiyi de "Benden izin almadan çekemezsin" diyerek engelledi. Olayla ilgili ANKA Haber Ajansı’na açıklama yapan TEK GIDA-İŞ örgütlenme uzmanı Suat Karlıkaya, şunları söyledi:

"MÜFTÜNÜN ÖZÜR DİLEMESİNİ, İŞÇİLERİN YANINDA OLMASINI BEKLİYORUZ"

"Polonez işçileri olarak bizler bir şey istiyoruz. Yasal direniş hakkımızın olduğu alana geri dönmek istiyoruz. Anayasa’nın 90. maddesi ve yasalardan doğan hakkımızın uygulanmasını talep ediyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Bugün sabah bir olay oldu. Çatalca Müftüsü buraya geldi. Bize 'hastalar var, insanlar rahatsız oluyor' dedi. Oysa sesimiz kısık olduğu halde, kendisine bu konuyu emniyet güçlerine bildirmelerini istirham ettim.

Sonrasında 'Bunu yapamazsınız, burada doğru değil' diye ifade etti. Sanki kolluk kuvveti gibi davrandı. Bizim burada talebimizi herkesin net bilmesi gerekiyor. Biz bir ekmek mücadelesi veriyoruz. Çocuklarımızın geleceği için mücadele ediyoruz. Keşke Çatalca Müftüsü de 'Bu işçiler haklıdır' dese. Çünkü devletin bakanlığı bizi haklı bulmuş durumda. Devlet haklı bulmuş, ancak patrona söz geçiremiyorlar. Biz ona söz geçirilmesi için baskı yaparken Çatalca Müftüsü’nün bu tavrını esefle kınıyoruz. Müftü’den işçilerden özür dilemesini ve onların yanında olmasını talep ediyorum. Çatalca Müftüsü'nün bunu yapması abesle iştigaldir ve kendisine hiç yakışmamıştır."