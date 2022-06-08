Polonya faiz artışına devam etti
Polonya Merkez Bankası yüksek enflasyonu kontrol altına almak için politika faizini beklentiye paralel 75 baz puan artırdı.
Polonya Merkez Bankası 25 yılın en yüksek seviyesinde seyreden enflasyonu dizginlemek amacıyla faiz artışlarını sürdürdü.
Banka politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 6'ya yükseltti.
Ülkede enflasyon enerji maliyetlerindeki artışla mayıs ayında yüzde 13.9 ile 1997'den beri en yüksek seviyeye ulaşmıştı.
Merkez Bankası geçen ekim ayından bu yana faiz artışlarına devam ediyor. Ancak buna rağmen Ukrayna'da devam eden savaş ve enerji maliyetlerindeki artış enflasyonda düşüşe izin vermiyor.
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