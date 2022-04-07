Polonya'dan tahminlerin üzerinde faiz artışı

07 Nisan 2022 Perşembe, 00:00

Polonya Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan artırarak yüzde 4.5'e yükseltti. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin tahmini 50 ya da 75 baz puan artışı olması yönündeydi.

Bloomberg'de yer alan habere göre; Polonya Merkez Bankası Başkanı Adam Glapinski öncülüğündeki banka yetkilileri; enerji, gıda gibi ürünlerdeki artışın tetiklediği enflasyonla mücadelenin gerekliliğini daha önce sık sık yinelemişti.

Ülkede enflasyon Mart ayında 22 yılın zirvesine yükselmişti.