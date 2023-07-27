Polonya'dan yine ithal et!

Yayınlanma: 27.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.07.2023 - 03:00

Et ve Süt Kurumu (ESK), kırmızı et pazarındaki şarküteri üreticisi firmalara yapılacak tır bazlı ithal taze karkas sığır eti satışına ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre firmalara Polonya mahreçli ithal etin kilosu 195 lira + KDV’den satılacak. Satışlar peşin bedelle yapılacak. Talepler en az 1 tır olacak. Alıcı firmaların kapasite raporu ile yıllık üretim cetveli göz önünde bulundurularak dağıtım gerçekleştirilecek. Kurum, satış fiyatında güncelleme yapabilecek.

Teslimattan sonraki nakliye ve benzeri diğer tüm masraflar alıcıya ait. ESK, ürünün teslimatından sonra kalitesi ve tartımına ilişkin sorumluluk kabul etmeyecek. Alıcı da bu konu hakkında itiraz etmeyeceğine dair İstanbul Et İşletme Müdürlüğü’ne taahhütname verecek.







