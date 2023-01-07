Porsche 911'in 2030 hayali

Yayınlanma: 07.01.2023 - 15:31

Güncelleme: 07.01.2023 - 15:31

Porsche 911'in 2030'da neye benzeyeceği hayaliyle tasarımcı Nicolas Vigier, görseller oluşturdu.

Porsche, özellikle 911 söz konusu olduğunda, modellerinin tasarımına yönelik evrimsel yaklaşımıyla biliniyor. Peki bu ikonik spor otomobil sadece elektrikli araçların olduğu bir dünyada nasıl görünecek? carscoops.com'un haberine göre bağımsız tasarımcı Nicolas Vigier, son projesinde 911'in geleceğine ilişkin vizyonunu ortaya koydu.

Tasarımcının amacı, Porsche'nin araçlarında bulunan organik şekilleri, ürün tasarım bölümünün (Porsche Design) sağlam şekilleriyle karıştırmaktı. Sonuç, fütüristik stil ipuçlarına sahip minimalist bir EV spor otomobil.

Tasarımcı, 356'nın ön tarafa ilham verdiğini, profilin 930'dan sonra şekillendirildiğini ve arka tarafın kola şişesine benzer hatlara sahip olduğunu söylüyor. 911 oval şekilli farlarla ilişkilendiriliyor, bu nedenle hafif çıkıntılı çamurluklara monte edilen dört LED nokta, Porsche olarak tanımlanmasını zorlaştırıyor.

Profil, tek bir cam parçasından yapılmış gibi görünen aerodinamik tasarıma sahip. Arkasındaki yarı gizli sütunlar 911 Targa'yı anımsatıyor ve iki kişilik kabini koruyor.