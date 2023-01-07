Yeni Volkswagen Tiguan görüntüleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 07.01.2023 - 15:10

Güncelleme: 07.01.2023 - 15:10

Volkswagen bir süredir en yeni Tiguan modelini test ediyor. Son görüntüler ise nihai üretim aracının çıkmasına sayılı günler kaldığını gösteriyor. Minimum kamuflajla sergilenen Alman üreticinin orta boy SUV'u bu yıl içinde tam olarak ortaya çıkmaya hazır olabilir.

Yeni modelde tasarım açısından büyük farklar görülmüyor. autoexpress.co.uk'de yer alan habere göre VW'nin içten yanmalı motorlu araç yelpazesi genellikle evrimsel bir tasarım dilini benimsiyor. Yaklaşan yeni nesil Passat ve Touareg de bunu kanıtlar nitelikte. 2030'da yaklaşan İYM araç yasağı ve Volkswagen'in büyüyen tamamen elektrikli ID model yelpazesine odaklanmasıyla birlikte, bu Tiguan'in son serisi bile olabilir.

Tiguan'ın bu yeni üçüncü nesil versiyonunun 2030'a kadar çalışması bekleniyor ancak Tiguan adının bir elektrikli (EV) olarak devam etme şansı olabilir. VW patronu Thomas Schäfer geçtiğimiz günlerde Auto Express'e verdiği demeçte, Golf'ün ID serisine geçebileceğini, ancak Polo adının bir EV olarak kalacak kadar ikonik olup olmayacağını sorguladığını söyledi. Tiguan için de benzer durum söz konusu.

Önceki test araçlarında olduğu gibi, bu aracın önünde de ID kardeşlerine benzer bir yüz veren kapalı bir üst bölüme sahip. Revize edilmiş bir ızgara görülürken, alt ızgara ekstra motor soğutmasına yardımcı olmak için önceki test araçlarına kıyasla büyümüş. Bu alt ızgaranın üzerinde de gördüğümüz diğer test araçlarına kıyasla farklı yüzeyler var. Bu da teknik özellik farklılıklarına işaret ediyor olabilir.