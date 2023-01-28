Porsche Taycan'a bir motor daha

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 16:03

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 16:12

Taycan Turbo S ile Nurburgring'de rekor kıran Porsche, üç motorlu bir kurulumdan daha da fazla güç kazanacak ve Top Trumps zaferi için 1.000 beygirlik Tesla Model S Plaid ile mücadele edecek yeni bir model planlıyor.

Son fotoğraflar Taycan modelinin performans odaklı pek çok dış modifikasyona sahip olacağını gösteriyor. autoexpress.co.uk'de yer alan habere göre yeni Taycan, ek motoru ve büyük ön frenleri soğutmaya yardımcı olmak için daha büyük bir hava giriş alanına sahip agresif bir ön yüze sahip. Sabit arka kanat ve difüzör de birlikte çalışarak ekstra bastırma kuvveti sağlayacak.

Yeni Taycan'ın geliştirilmiş sürücü destek sistemleri paketi ile geleceği de tahmin ediliyor.

En büyük değişiklik ise motor aksamında olacak. Porsche'nin yeni amiral gemisinde üç motor kullanması ve bu sayede Tesla'ya daha zorlu bir rakip olacağı, gücün ise 1.000 beygirin üzerinde olacağı iddia edildi.