Peugeot'dan beş yeni elektrikli otomobil geliyor

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 07:00

Peugeot bu yılki Inception konsepti ile elektrikli otomobil üreticisi olarak yeni yaklaşımının ipuçlarını verdi. autoexpress.co.uk'den Yousuf Ashraf'ın haberine göre, önümüzdeki iki yıl içinde, markanın 'E-Lion' adını verdiği ürün yol haritasının bir parçası olarak, ürün yelpazesindeki yeni hafif hibrit motorların yanı sıra beş yeni elektrikli Peugeot, bayilere ulaşacak.

E-Lion projesi üç hedeften oluşuyor. Bu yıl, ürün gamındaki her model elektrikli bir güç aktarma organına sahip olacak ve 2025 yılına kadar tüm Peugeot'lar tam elektrikli araç olarak satışa sunulacak. Firma, 2030 yılında, yaklaşmakta olan STLA platformuna dayalı yeni seçenekler de dahil olmak üzere, Avrupa genelinde yalnızca elektrikli otomobiller satacak.

TÜM MODELLER HİBRİT

Peugeot'nun van tabanlı insan taşıyıcıları ve 508 hariç olmak üzere, bu yıl tüm ürün yelpazesinde sunulacak olan yeni 48 voltluk hafif hibrit motorlarla mevcut içten yanmalı motorlu araçlarda da güncellemeler yapılıyor.

Bu motorlar 99 bg ve 134 bg gücündeki benzinli motorlardan oluşuyor ve altı vitesli otomatik şanzımana entegre edilmiş 28 bg gücünde bir elektrik motoruyla destekleniyor. Şehir içinde e-motor tamamen devreye girerek sessiz elektrikli araç kullanımını mümkün kılıyor.

Yeni e-308 ve e-308 SW estate modelleri, firmanın mevcut EMP2 platformu üzerinde 2023 yılında bu hibritlerle birlikte gelecek. Bununla birlikte, marka 156 bg güç ve 248 milin üzerinde menzil sunmak için yeni batarya ve motor teknolojisini tanıtacak.

e-308'in 54kWh'lik bataryasını yüzde 20'den yüzde 80'e kadar doldurmak da yarım saatten az sürecek.

Ayrıca 408 coupe-SUV'un tamamen elektrikli bir versiyonu da geliştirilme aşamasında bulunuyor.

800 KİLOMETRE MENZİL

2023'ün ikinci yarısında Peugeot'nun ilk sıfırdan elektrikli otomobili e-3008 olarak yollara çıkacak. Çift motorlu dört tekerlekten çekiş versiyonu da dahil olmak üzere üç güç aktarma organı seçeneği ile STLA Medium tabanlı aile crossover'ı tek bir şarjla 698 kilometreye kadar yol kat edebilecek.

Kısa bir süre sonra, yine STLA temellerine dayanan yeni bir e-5008 de gelecek.

Peugeot'nun E-Lion duyurusunda ayrıca, on yılın ortasından itibaren piyasaya sürülecek olan yeni bir dizi üretim modelini tanıtmak üzere yedi adet ısmarlama elektrikli otomobilin görüntüsü de yer alıyor.

Bunlar arasında 308 ve 508'in elektrikli versiyonlarının yanı sıra Inception konseptinin yola çıkabilen bir versiyonu da yer alıyor.

Inception şov otomobili, konsept ile aynı köpekbalığı burun tasarımına, ışıklı logolara ve diş benzeri LED farlara sahip olacak olan tüm bu gelecek otomobiller için ilham kaynağı olacak.

Inception'ın STLA Large mimarisi, 670 beygire kadar güç ve tek şarjla 800 kilometre menzil sunabilen üst düzey üretim Peugeot'ları da destekleyecek.

KONSEPT İÇ MEKAN

Peugeot'nun yeni elektrikli araç dalgası, şirketin dikdörtgen bir 'Hypersquare' direksiyon simidi ve bir Halo Cluster gösterge ekranı etrafında merkezlenen revize edilmiş i-Cockpit iç düzenini de içerecek.

Peugeot, 2038 yılına kadar net sıfır karbon olma hedefiyle, araçlarının ömrünü uzatmak için geri dönüştürülmüş malzemeler ve değiştirilebilir iç kaplamalar kullanacak ve iç mekanda kişiselleştirme için daha fazla alan sağlayacak. Araç içi teknolojiyi düzenli olarak yenilemek için havadan güncellemeler de vaat ediliyor.