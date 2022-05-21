Porsche Türkiye’nin ilk batarya onarım merkezini açtı

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 16:10

Porsche, Türkiye’nin ilk batarya onarım merkezini hizmete açtı.

Başta Porsche otomobiller olmak üzere elektrikli araçlar için batarya onarım ve iyileştirmesi hizmetleri sunacak tesis, 26 ülkenin yer aldığı Porsche’nin Orta Doğu Avrupa (PCEE) bölgesindeki 8 onarım merkezinden biri oldu.

NTV'nin haberine göre, 2019 yılından bu yana geçekleştirdiği şarj istasyonları yatırımıyla ülkemizde elektrikli otomobiller için şarj ağı kuran ilk otomobil markası olan Porsche, şimdi de Türkiye’nin ilk batarya onarım merkezini Porsche servisinde hizmete aldı.