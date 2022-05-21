Porsche Türkiye’nin ilk batarya onarım merkezini açtı

Porsche, Türkiye’nin ilk batarya onarım merkezini Doğuş Oto Kartal’da hizmete açtı. Başta Porsche otomobiller olmak üzere elektrikli araçlar için batarya onarım hizmetleri sunulacak.

cumhuriyet.com.tr
21 Mayıs 2022 Cumartesi, 16:10
Porsche Türkiye’nin ilk batarya onarım merkezini açtı
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Porsche, Türkiye’nin ilk batarya onarım merkezini hizmete açtı.

Başta Porsche otomobiller olmak üzere elektrikli araçlar için batarya onarım ve iyileştirmesi hizmetleri sunacak tesis, 26 ülkenin yer aldığı Porsche’nin Orta Doğu Avrupa (PCEE) bölgesindeki 8 onarım merkezinden biri oldu.

NTV'nin haberine göre, 2019 yılından bu yana geçekleştirdiği şarj istasyonları yatırımıyla ülkemizde elektrikli otomobiller için şarj ağı kuran ilk otomobil markası olan Porsche, şimdi de Türkiye’nin ilk batarya onarım merkezini Porsche servisinde hizmete aldı.


Porsche elektrikli araç Batarya üretim merkezi

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