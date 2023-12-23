Prim borcu olanlar dikkat! GSS'den o tarihe kadar yararlanılabilecek
Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındaki vatandaşlar, prim borcu olsa dahi Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitesi hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecek.
Prim borcu olan GSS'liler 2024'te de sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, GSS'li olup prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak Türk vatandaşları ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitesi hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerine ilişkin düzenleme 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.
Böylece bu kapsamdaki kişiler, prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın devlet hastaneleri ile devlet üniversitesi hastanelerinden önümüzdeki yıl da yararlanabilecek.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- 6 askerimiz şehit oldu!
- Hedef alınmıştı: Gold Film'den Kızıl Goncalar açıklaması
- AKP'li Başkan'ın övgüsüne tepki yağdı!
- Adliyedeki atamaların şifresi: Kasa kazandı
- Kimlikleri açıklandı!
- Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı!
- Vali, menzil şeyhinin cenazesine gitmişti...
- İkiz bebeklere sahip olma ihtimali yüksek olan 4 burç
- Memur ve emeklisinin maaşına zam için de oran verdi
- Avcılar Emniyet Müdürü görevden alındı!