Yayınlanma: 31.07.2023 - 17:42

Güncelleme: 31.07.2023 - 17:42

SGK prim borcu son ödeme tarihi, 7440 yapılandırma kapsamında merak ediliyor. SGK prim borcu yapılandırma başvuruları Haziran ayında tamamlandı. Yapılandırılan borçlar pesin ödenebildiği gibi taksitle de ödenebiliyor. Peki, SGK prim borcu son ödeme tarihi ne zaman? SGK yapılandırma ödemeleri uzatıldı mı? Prim borcu ödemeleri nereden, nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

SGK PRİM BORCU ÖDEMELERİ NE ZAMAN SON?

SGK yaptığı duyuruyla prim borcu yapılandırma son ödeme tarihini uzatıldığını açıkladı. Konuyla ilgili gelen açıklama şu şekilde;

Son ödeme tarihi 31 Temmuz 2023 olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi 3 Ağustos 2023 saat 23:59’a kadar uzatılmıştır.

SGK YAPILANDIRMA ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?

Yapılandırılmış prim borcu ödemeleri anlaşmalı bankaların internet veya mobil bankacılığı üzerinden yapılabileceği gibi şube veya ATM'lerden de gerçekleştirilebilecek.

YAPILANDIRMA MOBİL BANKACILIK ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

e-Devlet kapısı üzerinden, kredi kartı aracılığıyla yapılandırma borcunuzu ödeyebilirsiniz.

SGK YAPILANDIRMA HANGİ BANKALAR ALIYOR 2023?

Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, vergi tahsil yetkisi verilen bankalar şöyle:

Akbank T.A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

Alternatifbank A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Qnb Finansbank A.Ş.

Hsbc Bank A.Ş.

Ing Bank A.Ş.

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

Posta Ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (Ptt)

Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.