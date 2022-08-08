Zorunlu Trafik Sigortası için yeni tarife belli oldu

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:33

Zorunlu Trafik Sigortası, ağustos fiyatları belli oldu.

Zorunlu trafik sigortasında yapılan düzenlemelerle birlikte mayıs-ağustos arasındaki artış yüzde 35’lere yaklaştı.

Tekrar ekstra bir artış olmazsa bu yıl resmi artış yüzde 46 civarında olacak.

Ağustos itibarıyla İstanbul'da trafiğe yeni çıkan araç için (4'üncü basamak) uygulanan azami prim tutarı 3 bin 149 lira olacak.

Yine İstanbul'da son 2-3 yıldır hiçbir kazaya karışmamış ve 7'nci basamağa yükselmiş bir sürücü, bu ay sigortasını yenilediğinde indirimli en fazla bin 732 lira ödeyecek.

Sigorta şirketleri, kendi fiyat ve rekabet politikalarına göre iyi sürücülere daha düşük tarifelerle trafik sigortası poliçesi kesebiliyor.

İSTANBUL İÇİN FİYAT TARİFESİ

1. basamak (Yüzde 150 artırım): 7 bin 872 TL

2. basamak (Yüzde 100 artırım): 6 bin 298 TL

3. basamak (Yüzde 50 artırım): 4 bin 723 TL

4. basamak: 3 bin 149 TL

5. basamak (Yüzde 15 indirim): 2 bin 676 TL

6. basamak (Yüzde 30 indirim): 2 bin 204 TL

7. basamak (Yüzde 45 indirim): 1.732 TL

Araçların sigorta primleri 7 basamakta belirleniyor. İlk kez araç alıp trafiğe çıkanların basamağı 4'ten başlıyor, Sürücüler kazaya karıştıkça 1'inci basamağa kadar düşüyor. Art arda üç yıl hiç kaza yapmayanlar yedinci basamağa yükseliyor. Yedinci basamağa yaklaştıkça sigorta ucuzluyor, 1'e yaklaştıkça pahalanıyor.

4'üncü basamaktan 5'inci basamağa yükselen sürücüye yüzde 15, 6'ncı basamağa yükselen sürücüye yüzde 30, 7'nci basamaktaki sürücüye yüzde 45 indirim uygulanıyor.

Poliçenin ilk yılı hasarla kapatılırsa, sigorta bedeli yüzde 50 artıyor. İkinci yıl hasarda %100 artıyor, Art arda üçüncü yılı da hasarlı kapatıp 1'inci basamağa düşenler için fiyatlar yüzde 150 artırımlı oluyor.

ARTIŞ ORANLARI SEDDK TARAFINDAN YAYIMLANIYOR

Trafik sigortası tavan fiyatları ve artışı Sigorta Emeklilik Düzenleme Denetleme Kurumu ( SEDDK ) tarafından belirlenip yayınlanıyor.

31 Aralık 2021'e kadar tavan fiyatlardaki artış bir önceki aya göre yüzde 1'di. Şubat 2022 itibarıyla artış katsayısı yüzde 1,50 olarak uygulanmaya başladı. Ayrıca 1 Şubat'ta tek seferlik yüzde 20 artış yapıldı.

13 Nisan 2022 tarihli genelgesine göre azami prim tutarlarının 1 Mayıs itibarıyla aylık yüzde 2,25 oranında artırılması kararlaştırıldı. Aylık yüzde 2,25'lik artış devam ederken sigortacılar zarar nedeni ile ek zam talep ediyor.