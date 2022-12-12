Prof. Dr. Aziz Konukman uyardı: 12. Kalkınma Planı ipotek altında

12 Aralık 2022 Pazartesi, 04:00

11. Kalkınma Planı’nda (2019-2023) 250 bin sosyal konutun öngörüldüğünü anımsatan Konukman, 2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda ise 2021’de 80 bin, 2022’de 60 bin, 2023’te 125 bin konuta yer verildiğini belirtti.

Eski yıllık programlar incelendiğinde ise bu hedefler yıllar itibarıyla şöyle. 2019’da 35 bin, 2020’de 98 bin 891, 2021’de 80 bin, 2022’de 60 bin, 2023’te 125 bin. Bu rakamlara göre dönem sonu gerçekleşme tahmininin 398 bin 891 olduğunu belirtken Konukman, kalkınma planında öngörülen konut sayısının ise 250 bin olduğunu kaydetti.

OTORİTER REJİMDE OLUR

Buna göre 11. Plan döneminde öngörülenin 148 bin 891 adet üzerinde sosyal konut üretileceğinin ortaya çıktığını anlatan Konukman, ayrıca 2023 Yılı Programı’nda yer alan “81 İle Sosyal Konut Projesi”yle 125 bini 2023’te olmak üzere ilk etapta 250 bin konut, toplamda ise 500 bin konut üretilmesinin” planlandığına anımsattı. Konukman, şöyle devam etti:

“Burada sorulması gereken ilk soru, 11. Plan’a ilave olarak 2023’te 125 bin konut hedefi hangi saikle gündeme getirildi? İkincisi plan geleneğine aykırı olarak bir sonraki planda (12.Plan) yer alabilecek bir projeye (81 İle Sosyal Konut) programda yer verilmesi manidar değil midir? Çünkü Haziran 2023’teki seçimlerde belki yeni bir iktidar gelecek ve 12. Kalkınma Planı’nı hazırlayacak. Yeni iktidarın hedeflerine ipotek koyulmamalı. Bu ancak otoriter rejimlerde olabilir. Nitekim olan da bu.”