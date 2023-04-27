Seçim sonrası ekonomi senaryoları: "Kronik döviz problemimiz varlığını sürdürecek"

Yayınlanma: 27.04.2023 - 18:44

Güncelleme: 27.04.2023 - 18:55

Seçimlere geri sayım başlarken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını sabit tuttuğunu açıkladı. TCMB politika faizini yüzde 8.50 olarak belirlerken, ekonominin nasıl seyredeceğine ilişkin Ekonomist Prof. Dr. Aziz Konukman, Cumhuriyet TV'ye konuştu.

Kur korumalı politikanın iflas ettiğini belirten Konukman, "Onlar da kur korumalı mevduat sisteminin fazla yürümeyeceğini biliyorlardı. Biraz da muhalefet 'biz iktidara gelirsek kur korumalı mevduatı sona erdireceğiz' dedi. Tabii daha önce hesap açılmışsa hesap tarihine kadar muhalefet de bir şey yapamaz çünkü devletin devamlılığı ilkesi var. Ama butün bunlar şunu gösteriyor: kur korumalı politika iflas etti. Politika faizi, ne yaparsanız yapın, bir para politikası aracı olmaktan çıktı. Para politikası aracı olmaktan çıkınca kuru yönlendirme şansı da yok. Kur, bizim de bilmediğimiz nedenlerden dolayı yükseliyor. Öyle bir noktaya geldik ki Merkez Bankası tahtakaleye gelip döviz aldı" açıklamasında bulundu.

"KRONİK DÖVİZ PROBLEMİMİZ VARLIĞINI SÜRDÜRECEK"

Ekonomide farklı senaryoların olduğunu belirten Konukman, sözlerine şöyle devam etti:

"Yıl sonuna kadar faizin 100 baz puan yükselmesi bekleyenler de var ama eğer Amerika enflasyondaki başarısını sürdürürse o zaman faiz indirimi beklenmekte. Şunu görebiliyoruz, faiz oranlarını düşürme ihtimali yükseliyor her ne kadar bir 100 baz puan olacak dense de enflasyonda düşüş süreklilik kazanırsa düşebilir. O zaman dolar çok başka boyutlara gelir. Yani dolarda iyimser olmanın anlamı yok çünkü baskılamışız. Yani dolayısıyla bir kronik döviz problemimiz varlığını sürdürecek. Bunu gelecek olan hükümet de biliyor zaten."

"CUMHURBAŞKANI KARARIYLA GİZLİCE EK BÜTÇEYE BAŞVURDULAR"

Seçim sonrası yaşananlara dikkat çekerek, "Ama seçim sonrasında artık ek bütçe gündeme kaçınılmaz olarak gelecek. Hatta ek bütçeye gizlice cumhurbaşkanı kararıyla başvurdular bile ve üstelik resmi gazetede yayımlanmadı. Çünkü isterse cumhurbaşkanı kararlarını resmi gazetede yayımlamayabiliyor ve bizim haberimiz olmadan bütçe hakkı ciddi ihlale uğradı" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI MECLİSİN BÜTÇE HAKKINI İHLAL EDİYOR"

Meclisin bütçe hakkının ihlal edildiğinin altını çizen Konukman, muhalefete de çağrıda bulunarak "Meclisin 2023 bütçesi ile verdiği harcama izinleri cumhurbaşkanlığı kararlarıyla hem şubatta hem de martta arttırılmıştır. Bu olağanüstü bir şeydir. Ana muhalefet partisi olmak üzere hatta millet ittifakının bu konuyu seçim meydanlarında canlı tutması lazım. Çünkü cumhurbaşkanı meclisin bütçe hakkını ihlal ediyor" dedi.