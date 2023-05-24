Prof. Dr. Bilge Yılmaz, ‘Batıyoruz’ diyerek uyardı: 'Hâlâ bir şansımız var, bunu heba etmeyelim'

Yayınlanma: 24.05.2023 - 10:17

Güncelleme: 24.05.2023 - 10:17

Hazine Bakanı adayı İYİ Partili Bilge Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durumu anlattı.

"Merkez Bankası rezervleri tükenmek üzere" diyen ve Türkiye'nin her ay 8-9 milyar dolar cari açık verdiğini belirten Yılmaz sözü Erdoğan'a getirdi. 28 Mayıs seçimlerini Erdoğan'ın kazanması halinde olabilecekleri dile getiren Yılmaz, paylaşımında şu satırlara yer verdi:

"Merkez Bankası rezervleri tükenmek üzere, her ay 8-9 milyar dolar cari açık veriyoruz, şirketler üretimlerini/ticaretini sürdürebilmek, vatandaşlar ise sisteme güvenmedikleri için dolar talep ediyor. Burada cevaplanması gereken önemli bir soru var: Erdoğan bu pazar seçilirse 29 Mayıs'tan sonra piyasaların ihtiyacı olan doları nereden ve nasıl bulacak? Tabii ki bulamayacak ve sermaye kontrolleri genişleyecek. Bugün şirketlere 5 bin dolar gibi komik bir döviz limit getirenler haftaya bunu tamamen yasaklayabilir. Bunun sonuçları hepimiz için çok ağır olur.

-Ekonomi duracak

-Şirketler iflas edecek

-Karaborsa olacak

-İşsizlik artacak

Ekonomideki yıkımdan mümkün olan en az hasarla kurtulmak için hala bir şansımız var. Bunu heba etmeyelim"