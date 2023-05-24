Prof. Dr. Bilge Yılmaz, ‘Batıyoruz’ diyerek uyardı: 'Hâlâ bir şansımız var, bunu heba etmeyelim'
Millet İttifakı’nın ekonomi kurmaylarından Prof. Dr. Bilge Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durumu anlattı. "Merkez Bankası rezervleri tükenmek üzere" diyen Yılmaz," Erdoğan bu pazar seçilirse 29 Mayıs’tan sonra piyasaların ihtiyacı olan doları nereden ve nasıl bulacak? Tabii ki bulamayacak ve sermaye kontrolleri genişleyecek. Bunun sonuçları hepimiz için çok ağır olur. Az hasarla kurtulmak için hâlâ bir şansımız var. Bunu heba etmeyelim” dedi.
Hazine Bakanı adayı İYİ Partili Bilge Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durumu anlattı.
"Merkez Bankası rezervleri tükenmek üzere" diyen ve Türkiye'nin her ay 8-9 milyar dolar cari açık verdiğini belirten Yılmaz sözü Erdoğan'a getirdi. 28 Mayıs seçimlerini Erdoğan'ın kazanması halinde olabilecekleri dile getiren Yılmaz, paylaşımında şu satırlara yer verdi:
"Merkez Bankası rezervleri tükenmek üzere, her ay 8-9 milyar dolar cari açık veriyoruz, şirketler üretimlerini/ticaretini sürdürebilmek, vatandaşlar ise sisteme güvenmedikleri için dolar talep ediyor. Burada cevaplanması gereken önemli bir soru var: Erdoğan bu pazar seçilirse 29 Mayıs'tan sonra piyasaların ihtiyacı olan doları nereden ve nasıl bulacak? Tabii ki bulamayacak ve sermaye kontrolleri genişleyecek. Bugün şirketlere 5 bin dolar gibi komik bir döviz limit getirenler haftaya bunu tamamen yasaklayabilir. Bunun sonuçları hepimiz için çok ağır olur.
-Ekonomi duracak
-Şirketler iflas edecek
-Karaborsa olacak
-İşsizlik artacak
Ekonomideki yıkımdan mümkün olan en az hasarla kurtulmak için hala bir şansımız var. Bunu heba etmeyelim"
Merkez Bankası rezervleri tükenmek üzere, her ay 8-9 milyar dolar cari açık veriyoruz, şirketler üretimlerini/ticaretini sürdürebilmek, vatandaşlar ise sisteme güvenmedikleri için dolar talep ediyor.— Bilge Yılmaz (@ProfBilgeYilmaz) May 23, 2023
Burada cevaplanması gereken önemli bir soru var: Erdoğan bu pazar seçilirse 29…
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