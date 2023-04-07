Prof. Dr. Bilge Yılmaz İktidarın 14 Mayıs planını açıkladı: Doları tutabilmek için...

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 12:33

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 12:33

14 Mayıs'a doğru geri sayım başlarken hükümet pek çok alanda seçim ekonomisi B planlarını devreye koyuyor. Muhalefet ise yapılanların ekonomiyi daha da kötüleştireceği görüşünde.

Merkez Bankası'nın politikalarını eleştiren İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hükümetin yurtdışından bankaları borçlandırarak elde ettiği dövizi seçim sürecini finanse etmek için kullandığını belirtti.

Yılmaz “İktidar yine vatandaşlarımızın hassasiyetlerini kendine kalkan yaparak ülkemizin kaynaklarını çarçur etmeye hazırlanıyor” diyerek başladığı açıklamasında “Bu sinsi planı sizlerle paylaşmak istiyorum” ifadelerini ullandı.

Prof. Dr. Bilge Yılmaz açıklamasına şöyle devam etti:

“İlk olarak şunu belirtmeliyim ki, depremzedelere yardım yapılmasının en büyük savunucuyuz. İktidara geldiğimizde önceliğimiz bu olacak. Bunu bütçe kaynaklarından şeffaf, adil ve verimli bir şekilde yapacağız.

'DÖVİZİ TÜKETEN MERKEZ BANKALARI BORÇLANDIRIYOR'

Peki iktidar ne yapıyor? Merkez Bankası döviz karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası’nı kullanarak bankalara yüzde 8.5’dan bir yıllık finansman sağlama imkanı veriyor. Döviz rezervini tüketen Merkez Bankası, bankaları yurt dışından borçlanmaya teşvik edip buradan alacağı dövizleri seçime kadar doları tutabilmek için satmaya hazırlanıyor.

Söz konusu kaynağın amacına uygun ve ihtiyaç sahiplerine yönelik kullanılacağına dair çok büyük şüphelerimiz var. Koşullar net belirlenmediği için denetim de mümkün değil.

'YARDIM KİSVESİ ALTINDA TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ KARARTILIYOR'

Kısacası Merkez Bankası deprem bölgesine yardım kisvesi altında Türkiye’nin geleceğini karartıyor. Ama kimsenin şüphesi olmasın, Merkez Bankası’nı kullanarak ülkemizin geleceğini karartmakta sorumluluğu olan herkesten hesap soracağız."