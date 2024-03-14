Prof. Dr. Hakan Kara'dan kredi kartı açıklaması: 'Kolay olmayacak'
Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, kredi kartı faizlerinin düşük kalmasının Türkiye ekonomisi için ciddi bir sorun biriktirdiğini ve çözümün kolay olmadığını aktardı.
Enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlara rağmen talepte beklenen soğuma gerçekleşmedi. Bu nedenle kredi ve kredi kartlarına yönelik adımların atılması bir süredir bekleniyordu. Bankalar, nakit avansa taksit sınırı getirerek ilk adımı resmen atmış oldu. Aynı zamanda kredi faizlerinde de artışa gidildi.
Öte yandan Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'de kredi kartı fazilerinin, enflasyonun 7 katı olduğuna dikkat çekerek, Türkiye de ise kredi kartlarına enflasyonla aynı düzeyde faiz uygulandığını aktardı.
Kara, grafikle paylaşarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Kredi kartı faizi ABD’de enflasyonun 7 katıyken, bizde neredeyse enflasyonla aynı seviyede.
Yıllardır bir yandan yüksek enflasyonla vatandaşın peşin alım gücü düşürülürken diğer yandan kredi kartı faizinin düşük tutulması ciddi bir sorun biriktirdi. Çözümü kolay olmayacak."
Kredi kartı faizi ABD’de enflasyonun 7 katıyken, bizde neredeyse enflasyonla aynı seviyede.— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) March 13, 2024
Yıllardır bir yandan yüksek enflasyonla vatandaşın peşin alım gücü düşürülürken diğer yandan kredi kartı faizinin düşük tutulması ciddi bir sorun biriktirdi. Çözümü kolay olmayacak. pic.twitter.com/ToBhdLQdrX
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