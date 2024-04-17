Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu Cumhuriyet TV'de açıkladı... Vergi ve kredi faizleri fırlayacak!

Yayınlanma: 17.04.2024 - 17:44

Güncelleme: 17.04.2024 - 18:12

Geçen günlerde ortaya atılan, lokanta ve kafelerde KDV’ye zam gelecek iddialarını İktisatçı Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, Cumhuriyet TV’de değerlendirdi.

Vergileri ödeyenlerin çok büyük kısmının halk olduğunu dile getiren Kozanoğlu,“Türkiye’de devletin resmi kurumu TÜİK, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerinde emek gelirlerinin dörtte bire düştüğünü, rant ve karlardan oluşan kısmın dörtte üçlük kısma yükseldiği görülüyor” ifadelerine yer verdi.

VERGİ VE FAİZLER BELİRGİN ŞEKİLDE ARTACAK

Kullanılan kamu kaynakları, bu kaynakların kimler tarafından nereye harcandığı ve kredi kartı kullanım oranlarına da değinen Hayri Kozanoğlu, bütçe de faiz ağırlığının git gide artacağını, kemer sıkma politikasının etkilerinin önümüzdeki aylarda çok daha fazla hissedileceğini ifade etti.

Kozanoğlu son olarak “Mehmet Şimşek’in sıkılaştırma politikaları geniş halk kesimlerine etki edecek gibi görünüyor” dedi.