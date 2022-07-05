Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan 'ekonomi bakanı olmak istiyor' iddialarına yanıt

05 Temmuz 2022 Salı, 14:02

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medyada kendisiyle ilgili 'ekonomi bakanı olmak istiyor' iddialarına yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından sıklıkla ekonomik konularda uyarılarda bulunan Demirtaş'a bir takipçisi, "Özgür hocam beni yanlış anlamayın ama çok kınıyorsunuz yarın öbür gün ekonomi bakanı olursunuz bunlar önünüze çıkar" dedi.

Başka bir takipçi bu eleştiriye, “Ekonomi bakanı olmak istediğini düşünmüyorum” şeklinde cevap verdi.

DEMİRTAŞ'TAN NET YANIT

Özgür Demirtaş ise takipçisinin paylaşımını alıntılayarak, "Aynen öyle. Türkiye artık tek bir Ekonomi Bakanının kurtaracağı seviyeyi çoktan geçti. Maalesef geçti. Ekonominin kurtulması için: Dışişleri, Ticaret, İçişleri, Tüm Bakanlıkların koordineli bir şekilde aynı yöne hareket etmesi şart. Ekonomi Bakanı tek başına hiçbirşey yapamaz" ifadelerini kullandı.