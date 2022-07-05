Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan 'ekonomi bakanı olmak istiyor' iddialarına yanıt
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, kendisi hakkında 'ekonomi bakanı olmak istiyor' iddialarına yanıt verdi.
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medyada kendisiyle ilgili 'ekonomi bakanı olmak istiyor' iddialarına yanıt verdi.
Sosyal medya hesabından sıklıkla ekonomik konularda uyarılarda bulunan Demirtaş'a bir takipçisi, "Özgür hocam beni yanlış anlamayın ama çok kınıyorsunuz yarın öbür gün ekonomi bakanı olursunuz bunlar önünüze çıkar" dedi.
Başka bir takipçi bu eleştiriye, “Ekonomi bakanı olmak istediğini düşünmüyorum” şeklinde cevap verdi.
DEMİRTAŞ'TAN NET YANIT
Özgür Demirtaş ise takipçisinin paylaşımını alıntılayarak, "Aynen öyle. Türkiye artık tek bir Ekonomi Bakanının kurtaracağı seviyeyi çoktan geçti. Maalesef geçti. Ekonominin kurtulması için: Dışişleri, Ticaret, İçişleri, Tüm Bakanlıkların koordineli bir şekilde aynı yöne hareket etmesi şart. Ekonomi Bakanı tek başına hiçbirşey yapamaz" ifadelerini kullandı.
Aynen Öyle.— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) July 5, 2022
Türkiye artık tek bir Ekonomi Bakanının kurtaracağı seviyeyi çoktan geçti. Maalesef geçti.
Ekonominin kurtulması için:
Dışişleri, Ticaret, İçişleri, Tüm Bakanlıkların koordineli bir şekilde aynı yöne hareket etmesi şart
Ekonomi Bakanı tek başına hiçbirşey yapamaz https://t.co/2bqoVohUI2
Video Haberler
- Çanakkale'de orman yangını
- Ünlü isimler Emniyet'e çağırıldı
- Şile’de park halindeki lüks araç alev alev yandı
- Karnından çıkanlar şoke etti: '10 kilo ağırlığında...'
- Tarihi eser dolandırıcıları Kütahya'da tutuklandı
- Ankara yolunda feci kaza: Tır sürücüsü yaşamını yitirdi
- Arnavutköy'deki ilginç hırsızlık olayları kamerada
- 'Dublörlü' arsa vurgunu: Durumu anlayınca tokat attı
- Pınar Gültekin için başlatılan adalet nöbeti sürüyor
- Albert Riera'ya yeni takımında şok!
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker'den uzun süre sonra ilk görüntü
- Bozdağ'a yüklendi, tarih verdi
- Yaz sonu Türkiye'yi bekleyen tehlike
- Sarıklı ve cüppeli yürüyüşe büyük tepki
- 'İnsanları salak yerine koyuyorlar'
- Bilenoğlu, Eyüpsultan’da aldığı oyla tabuları yıktı
- Seçmeninden Cumhur'u üzecek haber
- İngiltere'de son 10 yılda 7.000'den fazla pub kapandı
- Kırklareli'de yolcu otobüsü devrildi
- Ankara ve Soylu'ya seslendi: 'Seninle de işim var'