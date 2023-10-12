Prof. Dr. Şenol Babuşcu: 2 milyon kişinin kredisi satıldı

Yayınlanma: 12.10.2023 - 15:35

Güncelleme: 12.10.2023 - 15:35

Bankacılık Uzmanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu TBB Risk Merkezi’nin ağustos 2023 verilerini değerlendirdi. Ağustos sonu itibariyle bireysel kredi ve kredi kartında gecikme yaşayan müşteri sayısının 3.8 milyon kişi olduğunu hatırlatan Babuşcu, bu grupta yer alan 2 milyon kişinin kredilerinin Varlık Yönetim Şirketleri’ne satıldığına dikkat çekti. Risk Merkezi verilerine göre, Ağustos 2023 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıla göre yüzde 30 artış ile 42 milyar TL oldu.

Öte yandan CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen de, 870 bin 513 vatandaşın bankalara olan kredi kartı ve tüketici kredisi borcu nedeniyle icraya verildiğini belirterek “Bu tabloda gördüğümüz tek şey vatandaşların her gün daha da fakirleştiğidir” dedi.