PTT emekçileri kadro istiyor: Vaatlere karnımız tok!
PTT taşeron işçileri kadro talebiyle ses yükseltti. PTT-Sen Genel Yönetim üyesi Süleyman Şen, seçim zamanı işçilere verilen kadro sözünün tutulmadığını belirterek, “İş yükünün büyük çoğunluğu taşeron işçilerin omzunda” dedi.
Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) bünyesinde toplama ve dağıtım alanında birçok özel firmaya bağlı olarak çalışan yaklaşık 17 bin taşeron işçi kadro talep ediyor.
PTT’de çalışan taşeron işçiler, her işi yapıyor olmalarına karşın hâlâ “yardımcı işçi” sayılmalarına tepki göstererek sosyal medyada #PTTdeTaşeronKaldı etiketiyle taleplerini paylaştı. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Posta, Telefon, Telekomünikasyon İşçileri Sendikası (PTT-Sen) Genel Yönetim Üyesi Süleyman Şen, 2018 yılında işçilere kadro sözü verildiğini ancak verilen sözlerin tutulmadığını, PTT işçilerinin kamu kurumlarındaki kadrolaşmada kapsam dışı bırakıldığını ifade etti.
‘TALEBİMİZ KADRO’
Yetkililerin PTT bünyesinde çalışan taşeron işçileri görmezden geldiğini ifade eden Şen, “Türkiye’de bugün 83 milyon yurttaş varsa PTT işçileri bu 83 milyon kişiye de hizmet ediyor. Kimliklerimizi dahi taşeron işçiler dağıttı” ifadelerini kullandı.
İşçilerin kadroya alınmamasına tepki gösteren Şen, “Taşeron olmanın başka sorunları da var. Sendikalaşma alanında sorunlar yaşanıyor. Promosyon hakkından mahrum kalıyorlar. Ölüm izninden süt iznine kadar her şey birlikte çalıştıkları memurlar ile farklı. Ağustos ayında yapılan sözleşmeyle beraber bu işçilerin hakları daha da düştü. Bu yüzden işçiler özlük hakları için kadro talep ediyor. PTT işçilerinin talepleri net: bir kez daha seçim vaadiyle kandırılmak değil kadro istiyorlar” diye konuştu.
DAHA ÖNCE DE EYLEM YAPILMIŞTI
PTT bünyesinde çalışan taşeron işçiler, geçen ağustosta düşük maaşı taahhüt eden sözleşmeye imza atmak zorunda bırakıldıkları gerekçesiyle Türkiye’nin birçok yerinde toplu halde iş bırakma eylemi yapmıştı.
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