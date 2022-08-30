PTT'den Büyük Zafer'in 100'üncü yılı için anma pulu
PTT AŞ, "Büyük Zafer'in 100. Yılı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını bugün tedavüle sundu.
PTT AŞ, "Büyük Zafer'in 100. Yılı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını bugün tedavüle sundu. PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Büyük Zafer'in 100. Yılı" konulu 7,50 lira bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 18 lira bedelli ilk gün zarfı tedavüle çıkarıldı. Aynı zamanda söz konusu pul ve zarfla birlikte 7,50 lira bedelli seri numaralı blok pulun da içinde bulunduğu portföy, 100 lira bedelle PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satılacak.
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