PTT’den "Gazi Mustafa Kemal Paşa" konulu posta pulları ve ilk gün zarfı

PTT AŞ tarafından hazırlanan "Gazi Mustafa Kemal Paşa" konulu sürekli posta pulları, söz konusu pullara ait ilk gün zarfı PTT işyerlerinde.

cumhuriyet.com.tr
07 Nisan 2022 Perşembe, 13:27
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PTT AŞ tarafından hazırlanan "Gazi Mustafa Kemal Paşa" konulu 1 TL, 5 TL (26 x 36 mm boyutunda) bedelli sürekli posta pulları, söz konusu pullara ait 10 TL bedelli ilkgün zarfı PTT işyerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında 7 Nisan 2022 tarihinde satışa sunuldu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 13 Ulus/ANKARA adresinde "Gazi Mustafa Kemal Paşa Konulu Sürekli Posta Pulları 07.04.2022 Ankara" ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.



PTT Posta pulu

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