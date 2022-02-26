PTT'de milyonlarca dolarlık kayıp: İzine rastlanamayan altınlar yargıya taşındı

26 Şubat 2022 Cumartesi, 09:15

PTT’nin 1,2 milyar TL’lik rekor zarara imza attığı 2019 yılına yönelik yolsuzluk dosyası yargıya taşındı. Kenan Bozgeyik’in PTT Genel Müdürlüğü döneminde 2018 yılında bir altın şirketinin fonlanması için yapıldığı öne sürülen yolsuzluk, TBMM komisyon toplantısında da gündeme geldi. Toplantıda kayıp altınlarla ilgili soruları yanıtlayan PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, “Konu yargıda, çıkacak sonuca göre herkes gerekeni yapacak. İşin peşindeyiz” dedi.

PTT Teftiş Başkanlığı’nın yürüttüğü bir soruşturmanın ayrıntıları PTT’de yaşandığı iddia edilen büyük bir yolsuzluk olayını gösterdi. Soruşturma belgelerine göre PTT, altın alım-satım işine girmek üzere bir şirket ile 9 Ağustos 2018 tarihinde üç yıllık işbirliği protokolü imzaladı. PTT’nin yurtiçi-yurtdışı altın ticareti yapılmasına ilişkin bir projesi olmadığı ve bu konuda yapılmış bir fizibilite çalışması bulunmadığı halde, kuruma 2 milyon dolar aktarıldığı belirtildi.

PARANIN İZİNE RASTLANMADI

Teftiş Kurulu’nun yaptığı inceleme ile PTT’nin protokol imzaladığı şirketin Ziraat Katılım Bankası ortak hesabındaki paranın aynı bankada hesapları bulunan bazı şirket yöneticileri tarafından amacı dışında cari işlemlerde kullanıldığı belirlendi. Raporda, bu paranın 1,5 milyon dolarlık kısmının şirket kasasından nakit olarak çekildiği ve bir daha bu paranın izine rastlanmadığı ifade edildi. Raporda öte yandan, 500 bin doların Dubai’den altın alımı için teminat olarak verildiği ancak altın alımı yapılmadığı kaydedildi. Raporun sonuç bölümünde, işbirliği protokolüne aykırı olarak şirkete aktarılan 2 milyon dolarlık, “Fonlama bedeli ve kâr payının” tahsil edilememesi halinde oluşabilecek her türlü idare zararının protokolde imzası bulunan Genel Müdür Kenan Bozgeyik ile ilgili bürokratlardan tahsil edilmesi gerektiği vurgulandı.

MÜDÜR GÜLTEN’E SORULDU

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, PTT’ye yönelik Sayıştay Raporu’nun görüşüldüğü TBMM KİT Alt Komisyonu’nda yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi. Sertel, buharlaşan 2 milyon doların kamunun parası olduğunun altını çizerek PTT Genel Müdürü Hakan Gülten’den iddiaları yanıtlamasını istedi.

SAYIŞTAY’IN TALEBİ REDDEDİLDİ

PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, 2018 yılında imzalanan sözleşme ve sonrasında şirkete aktarılan para ile ilgili teftişi kendisinin başlattığını belirterek “Ne varsa ortaya çıksın” dedi. Konunun yargıda olduğunu söyleyen Gülten, “Şu an izlenimlerimizi ve bulgularımızı ilgili yerlere aktarmakla mesulüz. Yargıdan çıkacak sonuca göre herkes gerekeni yapacaktır” diye konuştu. Gülten’in konuşmasının ardından Sayıştay temsilcisinin, “Dosya üst komisyona havale edilsin” önerisi ise oy çokluğuyla reddedildi.