Purmo metal fabrikası işçileri greve çıktı

Yayınlanma: 08.05.2024 - 16:55

Güncelleme: 08.05.2024 - 16:55

İzmir Kemalpaşa’da kurulu, 21 ülkede 3 binden fazla çalışanı olan Finlandiya sermayeli uluslararası şirket Purmo Group'ta sendika ve işveren arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

Sendikanın ücretlere yüzde 120 arasında zam talebine karşılık, fabrika yönetimi yüzde 72 zam teklif etti. Toplu sözleşmede anlaşmaya ulaşılamaması nedeniyle, sendika üyesi işçiler bugün grev başlattı.

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "9 Ocak’ta başlayan müzakere sürecinde sendikamızın toplu iş sözleşmesini masada bitirme çabaları sonuçsuz kalmış; üyelerimizle yaptığımız değerlendirmelerin sonucunda, işverenin verdiği teklifin Purmo işçilerinin taleplerini karşılamaktan uzak olduğu ortak görüşüne varılarak, greve çıkma kararı alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sendikamız, bu yılın başında imzalanan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi başta olmak üzere, yurdun dört bir yanında imzaladığı başarılı toplu iş sözleşmeleriyle metal işçilerinin yaşadığı kayıpları bir nebze olsun telafi edecek önemli kazanımlar elde etti. Purmo işçilerini de enflasyona ezdirmeyecek bir toplu sözleşme taslağı hazırladık. Teklifimizde işçilerin mevcut ücretlerine birinci altı ay için yüzde 120 zam yapılmasını önerdik.

Purmo işverenleri ise sendikamıza işçilerin en temel ihtiyaçlarını karşılamaya bile yetmeyecek, aldatıcı enflasyon rakamlarının dahi altında kalan bir ücret teklifi verdi.

"YAŞADIĞIMIZ SIKINTILAR GÜNBEGÜN KATLANARAK ARTIYOR"

Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik tablo, işçiler için yaşamı her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Hükümetin kemer sıkma diye adlandırdığı, işverenlerin de dört elle sarıldığı ekonomik politikalar neticesinde yaşadığımız sıkıntılar günbegün katlanarak artıyor.

Purmo işverenin teklif ettiği zam oranlarıyla da kayıplarımızı telafi etmemiz mümkün görünmüyor. Gelinen noktada, işverenler bize grev silahımızı kullanmaktan başka çare bırakmıyor.

İşçilerin sürekli olarak yoksullaştığı, gelir kaybına uğradığı bir dönemde işveren oldukça düşük oranlı ücret zammı teklifleri yerine Purmo işçilerinin kabul edilebileceği bir ücret teklifi vermelidir.

"GREVİMİZ, TALEPLERİMİZ KARŞILANANA KADAR DEVAM EDECEK"

Birleşik Metal İşçileri Sendikası olarak bundan tam 2 ay önce Ege Serbest Bölgesi’nde 12 gün süren ve önemli bir zaferle taçlandırdığımız Gates grevimizi gerçekleştirdik. Bugün de Kemalpaşa’da Purmo işvereninin, üyelerimizin beklentilerini ve taleplerini karşılamayan toplu sözleşme teklifine karşı grev pankartımızı coşkuyla asıyoruz.

Bugün başlattığımız grevimiz, taleplerimiz karşılanana kadar devam edecek. Tüm sınıf dostlarımızı Purmo işçilerinin haklı mücadelesiyle, grevimizle dayanışmaya çağırıyoruz."