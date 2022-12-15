Putin'den Batı'ya 'yaptırım' yanıtı: Rus ekonomisini yok edemediler
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı tarafından Rusya'ya karşı "eşi benzeri görülmemiş bir yaptırım saldırısı" başlatıldığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Stratejik Kalkınma ve Ulusal Projeler Konseyi toplantısında konuştu.
Vladimir Putin, Batı'nın, "Rus ekonomisini yok etme planının başarılı olmadığını, vatandaşların uyum ve sorumluluk gösterdiğini" söyledi.
Putin, "Gördüğümüz gibi, aslında herkesin görebileceği gibi, bu hesaplama gerçekleşmedi. Rus girişimciler ve yetkililer birlikte profesyonelce çalıştı, vatandaşlar dayanışma ve sorumluluk gösterdi" dedi.
Rusya'ya karşı "benzeri görülmemiş bir saldırganlık" uygulandığını ileri süren Putin, "Döviz rezervlerimizi yağmalayarak, ulusal para birimimiz rubleyi çökerterek ve yıkıcı enflasyonu kışkırtarak ekonomimizi kısa sürede çökertmeyi amaçlıyordu" ifadelerini kullandı.
Putin, Avrupa'nın yaptırımlar ve kısıtlamalar yoluyla "enflasyonda benzeri görülmemiş bir artış sağladığını" ve "AB yetkililerinin ABD politikasının Avrupa'nın sanayisizleşmesine yol açtığını" kabul ettiğini öne sürdü.
Putin, "Avrupa, kısıtlamalar getirerek ne elde etti? Her şeyden önce, ekonomistlerin deyimiyle, kendi evi olan Avro bölgesinde enflasyonda eşi benzeri görülmemiş bir artış yaşandı. Kasım ayında euro bölgesinde enflasyon bir bütün olarak %10, bazı ülkelerde ise 20, 21, 25'in üzerindeydi" diye konuştu.
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