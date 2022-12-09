Putin'den Batı'ya suçlama: Ukrayna'yı intihar yoluna itiyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Ukrayna'yı "intihar" yoluna ittiğini savunarak, Ukrayna'daki çatışmayı "körüklediğini" öne sürdü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü ve BDT üyesi ülkelerin savunma bakanları toplantısında konuştu.
Vladimir Putin, Batı'nın "her ne şekilde olursa olsun egemenliğini sürdürmeye" çalıştığını, Ukrayna halkının da bu emellerin kurbanı olduğunu söyledi.
Putin "Bu tür eylemlerin vahim sonuçlarını bugün Ukrayna'da görebiliyoruz. Batı yıllardır utanmadan Ukrayna'nın kaynaklarını hortumladı ve sömürdü, Donbas'ta soykırım ve terörü teşvik etti, bu ülkeyi fiilen bir sömürgeye dönüştürdü ve şimdi de Ukrayna halkını Rusya'ya karşı bir koçbaşı olarak alaycı bir şekilde kullanıyor, Ukrayna'ya silah ve mühimmat sağlamaya devam ediyor, paralı askerler gönderiyor ve onu intihar yoluna itiyor" dedi.
ABD'nin, "NATO'nun agresif bir şekilde genişlemesine bel bağlayarak on yıllar boyunca oluşturulan stratejik istikrar mimarisini etkili bir şekilde yok ettiğini" ileri süren Putin, Batı'nın alternatif kalkınma modellerini engellemek için yasadışı yaptırımlar uyguladığını, "renkli devrimler" teknolojisini kullandığını ve askeri çatışmaları "körüklediğini" dile getirdi.
Putin, "Modern tehditlerin doğası ve ölçeği, savunma kurumlarındaki etkileşimimizden daha fazla talepte bulunuyor. Mevcut zorluklara uygun, daha esnek ve sürdürülebilir bir güvenlik ve işbirliği sistemi oluşturmak için birlikte çalışmak gerekir ve bu sistem kimsenin görmediği bazı efsanevi yazılı olmayan kurallara, birilerinin hakimiyetine ve tekeline değil, yalnızca uluslararası hukuka ve birbirlerinin çıkarlarına saygıya dayanabilir" diye konuştu.
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