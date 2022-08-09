Qantas Havayolları yöneticilerinden bavul taşımalarını istedi
Avustralyalı havayolu şirketi Qantas, işgücü yetersizliği nedeniyle yöneticilerinden bavul taşımak için gönüllü olmalarını istedi.
Avustralya’da korona virüs salgınında havalimanlarında görevli personelin işten çıkarılmasının ardından başlayan personel krizi devam ediyor.
Bloomberg'in haberine göre, Qantas Havayolları, uçuşların aksamasına neden olan işgücü eksikliğini gidermek için merkez ofisindeki yöneticilerin üç aylığına işlerini bırakarak, tam zamanlı olarak bagaj taşıyıcısı olarak görev yapmalarını istiyor.
Sektördeki iş gücü açığını kapamanın yollarını arayan Qantas, Sidney ve Melbourne havaalanlarında çalışmak üzere en az 100 gönüllü yönetici arıyor. Yapılacak görevler arasında bavul etiketleme, yükleme ve boşaltmanın yanı sıra, havaalanı içinde bavulları taşıyan araçları sürme gibi işler bulunuyor.
İŞGÜCÜ SIKINTISI DERİNLEŞİYOR
Söz konusu nota göre başvuru yapacak gönüllülerin 32 kilograma kadar ağırlığı olan valizleri hareket ettirebilmesi gerekiyor.
Qantas genel merkez personeli, yoğun yolcu trafiğinin olduğu yaz döneminde havaalanlarına destek sağlarken yöneticilerin de burada görevlendirilme ihtiyacının doğması işgücü sıkıntısının derinliğini gösteriyor.
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