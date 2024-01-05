Rakı fiyatlarına dev zam!

Yayınlanma: 05.01.2024 - 16:28

Güncelleme: 05.01.2024 - 17:04

Yeni yılda birçok kalemde yapılan fiyat artışının ardından alkole ve sigaraya art arda zamlar yansıdı.

Mey alkol grubuna zam geldiğini belirten Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yüzde 35 artış gerçekleştiğini açıkladı.

Böylece rakı fiyatlarına da zam yansıtıldı.

Dündar, zamlı listeyi X hesabı üzerinden paylaştı.

Mey gurubuna dev #ZamGeldi yeni rakı zamlı liste pic.twitter.com/gnjHFPhq6I — EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) January 5, 2024

EN PAHALI SİGARA 56 LİRA

Sigara fiyatları da yapılan zamlardan nasibini aldı.

TBYD Başkanı Erol Dündar, TT sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.

TT grubunun en pahalı sigarası 56 TL, en ucuzu ise 45 lira olarak belirlendi.

Dündar, X hesabı üzerinden yeni zamlı listeyi kamuoyuyla paylaştı.