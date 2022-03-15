Ramazan pidesine Niğde'de de zam geldi
Niğde'de geçen sene 200 gram tekli Ramazan pidesi 1,5 TL iken bu sene 220 gram tekli pidenin fiyatı 2,5 TL olarak belirlendi. 440 gramlık Ramazan pidesi ise 5 TL’den satılacak.
Niğde Kasaplar ve Fırıncılar Odası Başkanı Murat Yenel, bu yılki Ramazan pidesi fiyatları ile ilgili bilgi verdi.
Yenel’in açıklaması şöyle
"Fırıncılarımızın talebi üzerine 02.02.2021 tarihinde uygulamaya başladığımız 220 gram ekmek fiyatı 2,5 TL'ye 1 ay satılabildi. Niğde Belediye'sinin 200 gram ekmeği 1,75 TL'ye çıkartmasından sonra fırıncılarımız ekmek fiyatını 2 TL'ye çekmek zorunda kaldılar bazı fırıncılarımız 2,5 TL'ye satmaya devam ediyor. Maalesef fırıncılarımız bu süreçte zarar ediyor. Bizler de her zaman fırıncılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Artan maliyetlerden dolayı kazancımız büyük oranda düşse de Niğdeli vatandaşlarımızı mağdur etmemek için fırıncılarımız ellerinden gelen desteği veriyorlar.”
Oda Başkanı Murat Yenel, Niğde'de geçen sene 1,5 TL olan 200 gram tekli Ramazan pidesinin bu sene 220 gram olarak 2,5 TL’ye satılacağını, 440 gramlık Ramazan pidesinin fiyatının da 5 TL olarak belirlendiğini bildirdi.
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