Reel efektif döviz kuru endeksi ekimde yükseldi

04 Kasım 2022 Cuma, 14:51

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıkladı.

Buna göre, reel efektif döviz kuru endeksi, geçen ay TÜFE bazında 54.3'ten 55.70'e yükseldi.

EKİM 2017'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif Döviz kuru endeksi de 90.44 ile Ekim 2017'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, ikili ticaret akımları kullanılarak ağırlıklandırılan Türk Lirası'nın ortalama değeri ile nominal efektif Döviz kuru hesaplanıyor. Nominal efektif döviz kurundan da nispi fiyat etkileri arındırılarak reel efektif döviz kuruna (REK) ulaşılıyor.

REK, TÜFE, ÜFE ve birim işgücü maliyetlerden biriyle arındırılarak üç farklı alt endeks oluşturuyor. TCMB enflasyon hedefi kapsamında TÜFE bazlı REK'i esas alıyor.