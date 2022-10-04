Reel efektif döviz kuru endeksi Eylül'de yükseldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıkladı. Reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında 54,51'e yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi, geçen ay TÜFE bazında 52,8'den 54,51'e yükseldi. Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif Döviz kuru endeksi de 82,8'den 86,5'a yükseldi.
Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, ikili ticaret akımları kullanılarak ağırlıklandırılan Türk Lirasının ortalama değeri ile nominal efektif Döviz kuru hesaplanıyor. Nominal efektif döviz kurundan da nispi fiyat etkileri arındırılarak reel efektif döviz kuruna (REK) ulaşılıyor.
REK, TÜFE, ÜFE ve birim işgücü maliyetlerden biriyle arındırılarak üç farklı alt endeks oluşturuyor. TCMB enflasyon hedefi kapsamında TÜFE bazlı REK'i esas alıyor.
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