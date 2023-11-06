Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi
Reel efektif döviz kuru endeksi, geçen ay TÜFE bazında 0,44 puan artarak 55,90'a yükseldi.
Reel efektif döviz kuru endeksi ekimde 55,90'a yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ekimde bir önceki aya oranla 0,44 puan artarak 55,90'a çıktı.
Endeks, eylülde ise 55,46 düzeyindeydi.
Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0,52 puan azalışla 89,55'ten 89,03'e geriledi.
Türk lirasının değeri, ekimde geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 0,35 puan artarken, Yİ-ÜFE bazında 4,93 puan azaldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan için kabus dolu günler...'
- Dilan-Engin Polat'ın tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı
- Özgür Özel'den Erdoğan'a yanıt
- Dolar ve Euro düştü mü?
- 'Bu cesareti kimden alıyor?'
- CHP'nin A Takımı belli oldu
- Ali Sabancı o olaydan sonra ilk kez görüntülendi!
- CHP Kurultayı'nda iki 'liste' yarıştı
- Rıza Çalımbay'dan Burak Yılmaz'a cevap
- 'Yargıtay üyesi şikayetini geri çekmeli'