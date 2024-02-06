Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi

Reel efektif döviz kuru endeksi, Ocak 2024'te TÜFE bazında 1,66 puan artarak 56,95'e yükseldi.

AA
Yayınlanma: 06.02.2024 - 14:52
Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi
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Reel efektif döviz kuru endeksi ocakta yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 1,66 puan artışla 56,95 oldu. Endeks, Aralık 2023'te 55,29 düzeyindeydi.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0,6 puan artışla 85,93'ten 86,53'e yükseldi.

Türk lirasının değeri, ocakta 2023'ün aynı ayına göre TÜFE bazında 0,19 puan, Yİ-ÜFE bazında da 5,89 puan azaldı.


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