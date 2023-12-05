Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi

Reel efektif döviz kuru endeksi, geçen ay TÜFE bazında 0,97 puan azalarak 55,04'e geriledi.

AA
Yayınlanma: 05.12.2023 - 14:58
Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında kasımda bir önceki aya kıyasla 0,97 puan azalarak 55,04'e indi.

Endeks, ekimde 56,01 düzeyindeydi.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 2,09 puan azalışla 89,16'dan 87,07'ye geriledi.

Türk lirasının değeri, kasımda geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 0,8 puan, Yİ-ÜFE bazında 5,79 puan azaldı.


Reel efektif döviz kuru dolar

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