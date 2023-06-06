Reel efektif döviz kuru mayısta geriledi

Yayınlanma: 06.06.2023 - 15:53

Güncelleme: 06.06.2023 - 15:54

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında mayısta bir önceki aya kıyasla 1.11 puan azalarak 57.92’ye indi.

Endeks, nisanda 59.03 düzeyinde bulunuyordu.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 0.70 puan artışla 91.92’den 92.62’ye çıktı.

Türk lirasının değeri, mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 2.37 puan, Yİ-ÜFE bazında 9.61 puan arttı.



