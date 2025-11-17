‘Reel kayıp bakanlığa bağlı programların kapsamının daralmasına yol açıyor’: Gençliğe de bütçe yok

Gençlerin siyasal temsilini artırmak için çalışan sivil toplum kuruluşu Arayüz Kampanyası, hazırladığı raporda, gençlik politikalarının kapsamından yurt ve burs hedeflerine, programların etki ve erişim düzeyinden bütçe payının yıllardır değişmeyen seyrine kadar pek çok başlıkta “kaynakların sınırlı kaldığını ve şeffaflık ihtiyacının sürdüğünü” belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı için 2026’da 300.3 milyar TL ödenek öngörülüyor. Bakanlığın genel bütçeden aldığı payın 2024’te yüzde 1.54, 2025’te yüzde 1.45 ve 2026 teklifinde yüzde 1.46 seviyesinde olduğu hatırlatılan raporda son üç yılda payın yatay seyrettiğine dikkat çekiliyor.

Bütçesinin 2025 ve 2026 yıllarında enflasyonun altında artmasının, gençlik politikaları açısından reel bir daralmaya işaret ettiği, gençlik programları için ayrılan 14 milyar TL’nin bakanlık bütçesinin yalnızca yüzde 4.66’sına denk geldiği, gençlik odaklı faaliyetlerin ağırlığının sınırlı kaldığı vurgulandı. Gençliğin yüzde 19.5’lik sayısal ağırlığına karşın bütçedeki mevcut dağılımın ihtiyaç çeşitliliğini karşılamadığını savunan Arayüz Kampanyası, gençliği yalnızca “korunması gereken” bir grup olarak değil, ‘özne ve kaynak’ olarak ele alan bir yaklaşımın güçlendirilmesi gerektiğini vurgularken raporda, ne istihdamda ne eğitimde (NEET) gençler, engelli gençler, kırsal-kentsel farklılıklara sahip gençler ve dezavantajlı gruplara özel program tasarımlarının geliştirilmesini önerdi.