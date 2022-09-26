Reel kesim güven endeksi düştü
Eylül ayında reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre 2,2 puan azalarak 99,9 seviyesine düştü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İktisadi Yönelim
İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) verilerini yayımladı. 2022
yılı eylül ayında RKGE, bir önceki aya göre 2,2 puan azalarak 99,9 seviyesinde
gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri
incelendiğinde, genel gidişat ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin
değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi. Mevcut toplam sipariş miktarı,
mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki
toplam istihdam, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve son üç aydaki
toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.
Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya
göre 1,2 puan azalarak 100,2 seviyesinde gerçekleşti.
Kaynak: TCMB
Video Haberler
- Hünnap meyvesi gelir kapıları oldu
- Okuma istekleri göz yaşarttı
- Çay ocağının maskotu oldu
- Yurttaş neye uğradığını şaşırdı
- Akşener'den 'Erdoğan'ın aşkı' çıkışı
- Çay ocağı 15 yılda 5 bin çay paketi biriktirdi
- Ihlara Vadisi'nde balonla yolculuk tekrar başladı
- Felçli 'Dost'un evi, Meclis
- 70 yıl sonra gidip eserini yeniden gördü
- Günde 20 bardak çay içiyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Deniz Baykal için harekete geçtiler
- Vahşi cinayet! Annesinin kafasını kesip sokağa attı
- Ali Babacan'dan jet yanıt
- AKP'li Erol Kavuncu LGBTİ+'ları hedef aldı
- Zafer Partisi'nden 'Soner Çam' açıklaması
- Bomba iddialar! Savcılara açık çağrı
- Atina cesaret aldı, tam 20 Türk adası...
- ABD'deki İran protestolarına sürpriz katılım
- 'Duyduk ki vaadimizi çalıyorlarmış'
- İşte vize işkencesinin perde arkası