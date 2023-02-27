Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd'nin tek kontrolünün Hanwha Group tarafından devralınması işlemine izin verildi.

AA
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 16:59
Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı
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Rekabet Kurulu, bazı devralma işlemlerine izin verdi.

Buna göre, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd'nin tek kontrolünün Hanwha Group tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Noatum Holdings S.L.U.'nun tek kontrolünün Abu Dhabi Ports Company PJSC tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Özel Kent Sağlık Hizmetleri ve Malzemeleri Sanayi Ticaret AŞ ile Özel Kent Sağlık Hizmetleri ve Malzemeleri Sanayi Ticaret AŞ'nin Alsancak Özel Kent Tıp Merkezi AŞ ve Özel Kent Radyoloji Görüntüleme ve Ticaret AŞ'deki intifa haklarının Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret AŞ aracılığıyla IHH Healthcare Berhad tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.


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