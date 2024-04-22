Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Yayınlanma: 22.04.2024 - 11:56

Güncelleme: 22.04.2024 - 11:56

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Mathias Muther Privatstiftung’un kontrolünde bulunan Aerocompact Group Holding AG'nin hisselerinin bir kısmının Trilantic Europe VI GP Sarl tarafından devralınmasıyla Aerocompact Group Holding AG üzerinde ortak kontrol tesisi işleminin izne tabi olmadığına karar verdi.

Babadağ Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ paylarının tamamının Tekfen Holding AŞ'nin iştirakleri aracılığı ile kuracağı Tekmarmara Enerji Üretim AŞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığı kararlaştırıldı.

Tunçtaş Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin paylarının tamamının devralınması suretiyle tek kontrolünün Ege Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aracılığıyla Ege Holding AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Akyurt Rüzgar Enerji Üretim ve Ticaret AŞ'nin, Mursal Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, Beşiktepe Enerji Üretim ve Ticaret AŞ'nin, Kortaş Elektrik Enerji Üretim Depolama ve Ticaret AŞ unvanlı teşebbüslerin yüzde 50 oranındaki hissesinin, Maki Elektrik Enerji Operasyon Yönetimi AŞ’nin yüzde 49,99 oranındaki hissesinin ve Deniz RES Enerji Yatırımları AŞ'nin hisselerinin tamamının, Kangal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ tarafından devralınması ve Kangal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'nin yüzde 30-40 oranındaki hissesinin İş Portföy Yönetim AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Global Infrastructure Management, LLC'nin hisselerinin tamamının BlackRock Funding, Inc. tarafından iktisap edilmesi suretiyle tek kontrolünün nihai olarak BlackRock, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu AŞ ile Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ’nin, Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ altında birleşmesi ve Türkiye İş Bankası AŞ ve iştirakleri ile OYAK Portföy Yönetimi AŞ Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun, Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ nezdinde yapılacak sermaye artırımı yoluyla yüzde 50'şer pay sahibi olmaları işlemi uygun bulundu.

Arteno Bilgi Teknolojileri ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ'nin hisselerinin tamamının Adesso SE tarafından devralınması işlemine izin verildi.

BETA CAE Systems International AG'nin tek kontrolünün CADENCE Design Systems, Inc. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Halihazırda TUSAŞ Motor Sanayii AŞ ile İsmail Demirkaya tarafından ortak kontrol edilen Varzene Metal Sanayi ve Ticaret AŞ üzerinde İsmail Demirkaya'ya ait hisselerin tamamının TUSAŞ Motor Sanayii AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Mitsubishi Corporation, Daimler Truck Holding AG (tek kontrolüne sahip olduğu Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation aracılığıyla) ve Mitsubishi Motors Corporation tarafından elektrikli araçlar için kapsamlı bir hizmet platformu işletmek üzere tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemi uygun bulundu.

Alujain Corporation tarafından tek kontrol edilen National Petrochemical Industrial Company’nin ortak kontrolünün Basell International Holdings B.V. aracılığıyla LyondellBasell Industries N.V. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Pascoe Pharmazeutische Praparate GmbH'nin tek kontrolünün Grupo J. Uriach S.L’nin iştiraki Sidroga Gesellschaft für Gesunheitsprodukte mbH tarafından devralınması işlemine izin verildi.

GREBE Holding GmbH'nin boya kaplama iş kolunun tüm hisselerinin ve tek kontrolünün Kansai Paint Group tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

C.P. Standart Gıda San. ve Tic. AŞ'nin Bilecik ilindeki damızlık çiftliğinin ve kuluçkahanenin ekipmanı ile birlikte Şenpiliç Gıda Sanayi AŞ tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Udacity Inc.in tek kontrolünün nihai olarak Accenture Plc. tarafından devralınması işlemine izin verildi.