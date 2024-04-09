Sağlık turizminde rekabet geliri düşürmeye başladı

Yayınlanma: 09.04.2024 - 10:40

Güncelleme: 09.04.2024 - 10:40

2023 yılında sadece kayıtlı işlemlerden sağlanan 450 milyon dolarla iştah kabartan sektörde hizmet veren acente sayısı hızla artarken ülkedeki ekonomik daralma nedeniyle oluşan vahşi rekabet hem hizmet kalitesini hem de gelirleri düşürmeye başladı.

YERLİ HASTA YABANCIDAN FAZLA ÜCRET ÖDER OLDU

Antalya Diş Hekimleri Odası Başkanı Gassan Yücel, sağlık turizminin önemli bileşenlerinden dental turizmde 2011’de diş hekimlerinin asgari ücret tarifesinin rehber tarifeye dönüşmesiyle yerli hastaların yabancı hastalardan daha fazla ücret öder haline geldiğini söyledi.

Yücel, “Asgari ücret tarifesi 2011’de rehber tarifeye döndü. Bu rakam tavsiye niteliğinden, “Bu rakam altında da fatura kesilebilir”e döndü. Bu da rekabet ortamında ücretlerin aşağı çekilmesine neden oldu. Herkes sağlık turizmi nedeniyle diş hekimlerinin inanılmaz gelirler kazandığını zannediyor ancak gerçek çok farklı. Antalya’da bundan 5 sene evvel 70 olan poliklinik sayısı 400’ e çıktı. Rekabet ortamı rakamların çok altına çekilmesi ile sonuçlandı. Diş hekimliğinde gelirinizi arttırmak için giderlerinizden, malzemeden teknisyeninden, çalışanınızdan kısamazsınız. Maalesef emeğin boşa harcanmasına sömürülmesi noktasına kadar geldik. Diş hekimliği hizmetindeki rekabetle fiyatlar artık anlamsız bir noktaya geldi.

"Yabancı hastalar kendilerini kandırılmış hissetmesin, çok yüksek rakamlar vermeyelim” dediğimiz noktadan “Yerli hastalar kendilerini kazıklanmış hissetmesinler rakamları çok aşağı çekmeyelim” noktasına geldik. Asgari ücret tarifesi tekrar gelirse sorun bir nebze olsun çözülür diye düşünüyoruz” dedi.

Yücel, sektöre diş hekimi olmayan kişilerin eczane sisteminde olduğu gibi muvazaalı bir şekilde girdiğini ve diş hekimliğini ticarileştirdiklerinden şikayet ederek, bu konudaki rahatsızlığımızla ilgili bir taslak hazırlayarak Sağlık Bakanlığı’na iletecekleri bilgisini verdi.

ACENTELERE SAĞLIKÇI ÇALIŞTIRMA ŞARTI KONULMALI

Gelirlerin düşmesinden hekimler kadar sağlık turizmi acenteleri de rahatsız. Onlar da sektöre hem hizmet hem de fiyat konusunda standart getiren düzenlemelere ihtiyaç duyuyor.

Antalya’da sağlık turizminde uzun yıllardır hizmet veren CK Health Genel Müdürü Cengiz Kutlu, rekabette fiyatla ilgili standartların bulunmaması sonucu, daralan ekonomik ortamda hasta kapmaca oynandığını ve sektörün gelirlerinin azaldığını savunuyor. CK Health Kurucu Ortağı Canan Baş Kutlu da rekabet nedeniyle sektörde klinikler arası hasta datalarının dolaştığını, hastaların öncesi sonrası fotoğraflarının el altından ya da açıkça sosyal medyada yayılması gibi etik dışı uygulamalarla da karşılaşıldığı bilgisini vererek, bu alanda da yaptırımı olan standartlar koyulması gerektiğine işaret etti.

Acentelerde sağlık kökenli bir uzmanın bulundurulması zorunluluğu getirilmeli önerisinde bulunan Canan Baş Kutlu, uzak ülkelerden gelen hastaların yanlış tasnif ya da anlaşılmalar nedeniyle Türkiye’de sağlık hizmeti alamadığı durumlarla karşılaşılmasının önüne böylece geçilebileceğini ileri sürdü.

Kutlu, sağlık turizminde pilot bölge uygulamasını önererek “Kayseri’ye de, Ağrı’ya da, Urfa’ya da hasta gidiyor, gitmesin demiyoruz, gitsin tabi ama hangi koşullarda, nasıl gidiyor bilmiyoruz. İstanbul Antalya gibi sağlık turizminin yoğunlaştığı şehirler pilot bölge seçilerek, alan taranarak ihtiyaçlar belirlenip standartlar oluşturulup diğer illere sağlık turizmi öyle yayılırsa daha iyi sonuçlar alınacağını düşünüyorum” dedi.