Rekabet Kurulu, Beypazarı İçecek ve Kınık Maden Suları hakkında soruşturma açtı
Rekabet Kurulu, Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Kınık Maden Suları AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.
Rekabet Kurulu, Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Kınık Maden Suları AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.
Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, her iki teşebbüsün Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.
Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ve Kınık Maden Suları AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Duyuruya göre, karar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanunu ihlal ettikleri, kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamını taşımıyor.
İlgili Haberler
- Rekabet Kurulu'nun kararı teknoloji şirketlerinin satışını gündeme mi getirecek?
- Rekabet Kurulu'ndan Digiturk kararı
- Rekabet Kurulu'nun zincir marketlere verdiği cezanın gerekçesi yayınlandı
Video Haberler
- Gölete düşen köpek donmak üzereyken kurtarıldı
- Şişli'de motosiklet hırsızlığı
- Bağcılar'da inşaatta yangın; İşçiler tahliye edildi
- Minibüs faciadan döndü; o anlar saniye saniye kaydedildi
- Ukrayna'da anne ve oğlu yaşadıkları siteye gömüldü
- Rus ressamın oğlu kendisini Mc Donalds'a kelepçeledi
- Fabrika işçilerini taşıyan servis devrildi: 15 yaralı
- Şişli'de korkutan yangın
- Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 3 yaralı
- 12 katlı binada 'çatlak' tedirginliği
En Çok Okunan Haberler
- Ankara'da ekmeğe zam
- Gölete düşen köpek donmak üzereyken kurtarıldı
- İngiliz pilottan ayrılık sinyali!
- Erdoğan'ın katılacağı etkinliğe test şartı
- Bu hafta 5 kitap okumanızı sağlayacak kitap önerileri
- Efsane futbolcu geri döndü!
- Genco Erkal'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı
- 'Bu savaşın galibi yok'
- Yüzde 36 zamlanan araç muayene ücretleri cep yakıyor
- Apple ürünlerini bekleyen büyük tehlike!