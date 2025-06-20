Cumhuriyet Gazetesi Logo
Rekabet Kurulu'ndan Google'ın PMAX kampanyasına soruşturma!

Rekabet Kurulu'ndan Google'ın PMAX kampanyasına soruşturma!

20.06.2025 12:45:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Rekabet Kurulu'ndan Google'ın PMAX kampanyasına soruşturma!

Rekabet Kurulu, Google'ın Performance Max (PMAX) kampanyası hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre; Kurul, Google'ın PMAX kampanyasıyla çevrim içi reklamcılık alanındaki gücünü kötüye kullanıp kullanmadığını tespit etmek amacıyla soruşturma başlattı.

Google'ın 2021 yılında tanıttığı kampanya, reklam verenlere Google Ads platformundaki tüm reklam alanlarına tek bir kampanyadan erişme imkânı sunuyor.

Bu kapsamda yapılacak soruşturmada, Google'ın söz konusu kampanya aracılığıyla alandaki gücünü diğer reklam hizmetlerine taşıyıp taşımadığı, reklam verenlere karşı adil olmayan uygulamalarda bulunup bulunmadığı ve veri birleştirme yoluyla rekabeti engelleyip engellemediği değerlendirilecek.

Öte yandan, Kurul tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

İlgili Konular: #google #Rekabet Kurumu #Soruşturma

İlgili Haberler

Rekabet Kurumu’ndan Google’a soruşturma: Gerekçesi açıklandı!
Rekabet Kurumu’ndan Google’a soruşturma: Gerekçesi açıklandı! Rekabet Kurumu, Google'ın PMAX kampanyasıyla çevrimiçi reklamcılık alanındaki gücünü kötüye kullanıp kullanmadığını tespit etmek amacıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında veri birleştirme ve adil olmayan uygulamalar da incelenecek.
Rekabet Kurumu'ndan Apple'a soruşturma!
Rekabet Kurumu'ndan Apple'a soruşturma! Rekabet Kurumu, Apple ve bazı teknoloji firmalarına karşı soruşturma başlattı. Soruşturma, fiyat koordinasyonu ve rekabetin kısıtlanması şüphesiyle açıldı. Başlatılan inceleme, sektörün önemli oyuncularını kapsıyor.
Rekabet Kurumu'ndan Apple ve teknoloji devlerine soruşturma!
Rekabet Kurumu'ndan Apple ve teknoloji devlerine soruşturma! Rekabet Kurumu, Apple ve dört teknoloji şirketi hakkında rekabet ihlali iddiasıyla soruşturma başlattı. Şirketlerin, satış fiyatlarını koordine ederek Rekabet Kanunu’nu ihlal edip etmediği incelenecek.